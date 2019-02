Neuer Gerätewagen: Lions-Club unterstützt DLRG mit 10 000 Euro

n (sz) - Nachdem der 24 Jahre alte Gerätewagen der DLRG im Jahr 2016 keine TÜV-Zulassung mehr bekam, musste dringend eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

Die erforderlichen Mittel für eine Neuanschaffung eines für die heutige Zeit mit der erforderlichen Ausstattung versehenen Einsatzfahrzeugs betrugen 110 000 Euro, wobei 77 000 Euro vom Land Baden-Württemberg aufgebracht wurden. Hier sprang denn der Lions-Club Wangen-Isny schnell und unbürokratisch ein: Der Präsident des Lions-Clubs Wangen-Isny, Robert Scheubel, und Pastpräsident Thomas Herz überreichten am vergangenen Samstag einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro an die DLRG Ortsgruppe Wangen.

Für den Lions-Club Wangen-Isny war die Spende laut einer Pressemitteilung eine Herzensangelegenheit, da die DLRG den Lions-Club bei deren Jahresevent „d’Arge Nab“ unterstützt, indem sie dafür sorgt, dass alle Bootsfahrer mit ihren selbstgebauten Spaßbooten sicher und unbeschadet die Argen hinab am Ufer ankommen.