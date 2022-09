Neuer Geldautomat in Betrieb

Herdwangen (sz) - Der neue Geldautomat in Herdwangen ist endlich da und steht betriebsbereit in der Geschäftsstelle der Sparkasse. Der Geldautomat dort war am 6. Dezember durch einen gewaltsamen Aufbruch zerstört worden.

Der neue Geldautomat ist jetzt laut Mitteilung der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch mit modernster Sicherheitstechnik und barrierefreien Anforderungen ausgestattet. Er steht Kunden an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Über das neue Automaten-Angebot freut sich das Herdwanger Sparkassen-Team mit Sabine Lutz und Steffen Speck.

Hubert Rist, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, betont, dass die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch in der Region verwurzelt sei: „Es ist uns wichtig, die wohnortnahe Versorgung mit Bargeld in Herdwangen und Umgebung sicherzustellen. Wir sind froh, dass die lange Wartezeit aufgrund der Lieferschwierigkeiten für den Geldautomaten vorbei ist.“