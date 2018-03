Neuer Einstiegsmotor für VW Fox

Wolfsburg (dpa/tmn) - Volkswagen bietet den Kleinwagen Fox mit einem neuen Einstiegsmotor an. Der 1,2-Liter-Benziner leistet 44 kW/60 PS und ist sowohl für das Basismodell als auch für das Sondermodell Fox Style erhältlich.

Den Verbrauch gibt Volkswagen mit 5,9 Litern an, was einem CO2-Ausstoß von 137 g/km entspricht. Die Preise beginnen bei 9825 Euro, teilte der Hersteller mit. Der Autobauer hat den Fox im Jahr 2004 in den Markt eingeführt. Der Kleinwagen wird im brasilianischen Curitiba gefertigt und in Europa als Zweitürer mit großer Heckklappe verkauft.