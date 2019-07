Neuer Dorfplatz in Unterankenreute wird eingeweiht

Vor genau zwei Jahren ging die Umgestaltung des Areals rund um das Dorfgemeinschaftshaus, den Kindergarten und die Pfarrkirche in Unterankenreute in die konkrete Planung. Jetzt ist ein neuer Dorfplatz entstanden, der am Sonntag, 14. Juli, mit einem bunten Unterhaltungsprogramm eingeweiht wird.

Am auffälligsten sind die großzügig gestalteten Parkplätze neben dem bestehenden Dorfgemeinschaftshaus, die jetzt genügend Platz für die Gäste bei Veranstaltungen bieten.

Bei genauerem Hinschauen sieht man jedoch auch vor dem Dorfgemeinschaftshaus die Umgestaltung mit einem Brunnen und neuen Bänken, die zum Verweilen einladen sollen. Ein breiter, neuer Weg führt zum dahinter liegenden Kindergarten, der ebenfalls von den Parkplätzen profitieren wird, genauso wie die Pfarrkirche. Der alte Schopf, der noch auf dem Areal steht, wird abgerissen werden. Dieser Platz soll dann für die geplante Erweiterung des Kindergartens genutzt werden. Die Kosten für die jetzige Umgestaltung belaufen sich auf rund 700 000 Euro, wobei ein Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum von knapp 202 000 Euro bewilligt wurde.

Bürgermeisterin Katja Liebmann meint zur neuen Gestaltung: „Dort, wo sich die Menschen treffen, weil Dorfgemeinschaftshaus, Kirche, Kindergarten und Schule ein zentrales Ensemble bilden, konnte mit der Umgestaltung der Dorfmitte die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Die multifunktional nutzbaren Freiflächen schaffen Raum für das gemeinsame Dorf- und Vereinsleben und bieten eine barrierefreie Erreichbarkeit aller Einrichtungen.“

Davon können sich die Unterankenreuter am Sonntag bei einem Dorfplatzfest überzeugen. Das Programm beginnt um 11 Uhr mit der Einweihung und einer Matinee des Kirchenchors, der Schlager und Evergreens zum Besten gibt. Nachmittags ist eine Schulbilderausstellung im DGH geplant und die dortige Bücherei öffnet. Im Kindergarten wird geschminkt und bei Bewirtung unterhält der Musikverein Schlier Ankenreute die Gäste.