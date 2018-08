Neuer Dirigent beim Kreisseniorenorchester

BALTRINGEN - Heinrich Rothermel aus Orsenhausen ist neuer Dirigent des Seniorenorchesters beim Kreisverband Biberach. Musikdirektor Hans Ruf aus Baltringen übergab den Dirigentenstab aus gesundheitlichen Gründen an seinen bisherigen Stellvertreter.

Der 76-jährige Hans Ruf leitete das Orchester seit dessen Gründung im Jahr 2006 und gab die musikalische Richtung vor. In den vergangenen zwölf Jahren hat Ruf das Orchester zu einem ansprechenden Klangkörper geformt, der sich von anderen Kreisseniorenorchestern in der Leistung und der gespielten Literatur grundlegend abhebt. Ruf begann seine musikalische Laufbahn beim Musikverein Mietingen an der Trompete. 37 Jahre leitete er den Musikverein Baltringen und 24 Jahre die Stadtkapelle Laupheim als deren Dirigent und führte beide in die Höchststufe. Im Kreisverband wirkte Ruf viele Jahre als Jugendleiter und als Stellvertreter des Kreisdirigenten. Im Landesverband ist er seit 1987 als Wertungsrichter eingesetzt. Schon das ganze Jahr über war Hans Ruf wegen gesundheitlicher Probleme beim Kreisseniorenorchester ausgefallen. Da er auch weiterhin das Orchester nicht zu 100 Prozent übernehmen kann, übergab er nun die Leitung an Heinrich Rothermel.

Seit sieben Jahren dabei

Der 66-jährige Heinrich Rothermel wurde im Musikverein Hofs bei Leutkirch groß. Seine Tätigkeit bei der Bundeswehr führte ihn nach Orsenhausen. 19 Jahre leitete er als Dirigent den Musikverein Bußmannshausen und 13 Jahre den Musikverein Oberholzheim. Heute ist er noch Leiter der Altlaupheimer Blasmusik und spielt in der Regimentsmusik im Heeresflugplatz Laupheim, die er aufbaute. Seit 2011 spielt Rothermel im Kreisseniorenorchester die Posaune und war bislang der Stellvertreter von Hans Ruf. Seit September 2017 bis jetzt hat er alle Proben und Auftritte des Orchesters geleitet.

Hans Ruf sagte bei der Stabübergabe: „Ich wünsche mir, dass das Orchester leistungsmäßig auf dem guten Niveau weitergeführt wird. Heinrich Rothermel ist dafür der richtige Mann, das haben die letzten Monate gezeigt. Ich will auf jeden Fall Kontakt zum Orchester halten.

Heinrich Rothermel dankte Ruf für seine gute Aufbauarbeit und den guten Leistungsstand des Orchesters. „Ich habe zwar meine eigenen Ideen, will aber das Orchester im Sinne von Hans Ruf mit gehobener Unterhaltungsmusik, Solostücken und leichter konzertanter Musik weiterführen“.

Die offizielle Verabschiedung von Hans Ruf soll im Rahmen der Kreisversammlung 2019 in Rot bei Laupheim stattfinden.