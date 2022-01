Neuer Bauhof hat Photovoltaikanlage

Der neue Bauhof am Herrenweiherweg hat nach Mitteilung der Gemeinde Immenstaad mehr als geplant gekostet. Mit der Photovoltaikanlage und der erforderlichen Baugrundverbesserung sind es rund 3,86 Millionen Euro. Das stellte Ortsbaumeister Ulrich Kohler in seinem Abschlussbericht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats fest.

Damit wurden die veranschlagten Kosten um 3,3 Prozent überschritten. „Diese Überschreitung ist aus Sicht der Gemeinde nicht erfreulich, liegt aber in einem vertretbaren Rahmen“, erklärte er. Die Mehrkosten fielen hauptsächlich bei den Außenanlagen an, weil die Einzäunung und die beiden Einfahrtstore zunächst nicht geplant waren. Weil ein Großteil der Ausstattung des Bauhofs weiterhin genutzt wurde, konnten circa 96000 Euro gespart werden. „Die Arbeitsabläufe und die Arbeitssicherheit konnten durch den Neubau verbessert werden und die Mitarbeiter fühlen sich sehr wohl“, zog Kohler eine positive Bilanz. Von der Bauvoranfrage bis zum Bezug im August 2020 dauerte es rund vier Jahre.