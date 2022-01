Neuer Babytreff im Haus Josefine Kramer

Jedes Vierteljahr bietet der Familientreff Tettnang in der Wilhelmstraße 6 einen aktuellen Babytreff an, damit möglichst zeitnah geborene Kinder mit ihren Eltern die Möglichkeit haben, mit anderen Eltern in Kontakt zu kommen. Ab 11. Januar sind jeden Dienstagnachmittag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr speziell Eltern eingeladen, deren Kinder zwischen 1. Oktober und 31. Dezember 2021 geboren sind, wie das Landratsamt Bodenseekreis mitteilt.

In den wöchentlichen Treffen werden demnach Fragen zu Themen wie Familie, Ernährung, Erziehung der Kinder, aber auch Partnerschaft, berufliche Zukunft, Kinderbetreuung und so weiter aufgegriffen und es besteht Zeit und Raum für regen gegenseitigen Austausch. Im gemeinsamen Spiel kann das Baby Kontakt zu anderen gleichaltrigen Kindern aufbauen. Neben ersten Liedern und Spielen für die Kleinsten gibt es im Baby-Treff viele Anregungen, wie die Eltern die Zeit mit ihrem Kind gemeinsam gestalten und genießen können.

Christine Türk (Familiengesundheitspflegerin) beantwortet Fragen der Eltern. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Babytreff ist der Wohnort Tettnang.

Es gelten im Familientreff 3G- und AHA-Regeln.

Aufgrund der Corona-Pandemie gilt eine begrenzte Teilnehmerzahl, was eine Anmeldung erfordert per Mail an sabine.pfeifer@bodenseekreis.de mit Adresse, Daten des Kindes und Handynummer zur Organisation der Teilnahme. Sollte es zu weiteren Kontaktbeschränkungen kommen, wird der Babytreff online angeboten.

Der Familientreff bietet auch Babytreffs für ältere Kinder im ersten Lebensjahr an.