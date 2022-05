Neuer Ansprechpartner für Geflüchtete ist das Jobcenter

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges waren mit Stand Mittwoch, 18. Mai, bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis insgesamt 2029 Menschen aus der Ukraine als Kriegsgeflüchtete gemeldet (Vorwoche: 2029). In der Obhut des Landkreises - also in durch den Landkreis organisierten Unterkünften - leben derzeit 236 Personen (Vorwoche: 186). Für weitere rund 300 Menschen aus der Ukraine stellt die Stadt Friedrichshafen eine Obhut bereit (Vorwoche: 296). Die Stadt Überlingen beherbergt 71 Menschen aus der Ukraine (Vorwoche: 71). Das berichtet das Landratsamt.

Im Bodenseekreis sind zwei Notunterkünfte in Mehrzweckhallen in Betrieb: In der Seldnerhalle in Tettnang-Kau sind 39 Plätze belegt und die Festhalle Langenargen beherbergt aktuell 13 Personen. Als Notunterkunft abrufbereit sind zudem weiterhin die Parksporthalle in Kressbronn mit bis zu 72 Plätzen sowie von der Stadt Überlingen die alte Gymnasiums-Sporthalle für bis zu 56 Personen.

Die Bundesgesetzgebung plant, dass die zentralen Sozialleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine künftig durch die Jobcenter statt bisher durch die Migrationsbehörden erbracht und verwaltet werden. Statt dem Asylbewerberleistungsgesetz wird dann das Sozialgesetzbuch Zwei (SGB II) entsprechend der Grundsicherung für Arbeitssuchende die Rechtsgrundlage für die Leistungsansprüche bilden. Der individuelle Leistungsumfang ist vergleichbar mit den bisherigen Leistungen. Im Bodenseekreis ist es laut Landratsamt nicht erforderlich, einen neuen Leistungsantrag zu stellen. Durch die Umstellung wird es nicht zu Leistungslücken oder -ausfällen kommen.

Geflüchtete aus der Ukraine haben noch bis 31. Mai kostenfreie Fahrt mit Bus und Bahn im deutschen Fernverkehr und im gesamten bodo-Gebiet. Als Fahrausweis dienen entweder die kostenlosen Tickets „helpukraine“, die in allen DB-Reisezentren und DB-Agenturen in Deutschland erhältlich sind, oder auch ein gültiges Ausweisdokument. Des Weiteren gelten Ausweise und Aufenthaltsbescheinigungen, die den Wohnsitz in der Ukraine belegen, ebenfalls als Fahrschein. Das gilt für temporäre sowie dauerhafte Aufenthaltsbescheinigungen. Ab Juni ist die Mitfahrt im ÖPNV auch für ukrainische Staatsbürger kostenpflichtig.

Am Mittwoch, 1. Juni, bietet das Amt für Migration und Integration des Bodenseekreises ein Online-Austauschtreffen für Menschen an, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Von 17 bis etwa 18.30 Uhr wird über aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen, regulatorische Entwicklung und die Krisenarbeit des Landkreises informiert. Schwerpunktthema werde dabei auch der behördliche Wechsel bei der Sozialleistungsverwaltung hin zum Jobcenter sein. Teilnehmende haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch untereinander Erfahrungen auszutauschen. Eine Anmeldung ist technisch erforderlich unter https://www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/asyl-migration/ukraine-flucht/infoveranstaltung/ Der Link zur Videoplattform wird dann per E-Mail zugesandt.

Für die Bürgerinnen und Bürger sowie für geflüchtete Personen bietet das Landratsamt ein Info-Telefon an. Hier werden – soweit möglich – Fragen beantwortet und praktische Hinweise gegeben. Das Info-Telefon „Ukraine-Flucht“ ist montags bis freitags zwischen 8 und 12 sowie montags bis donnerstags nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr (donnerstags bis 17:00 Uhr) unter Tel. 07541 / 204 33 30 erreichbar.

Um private Wohnraumangebote im Bodenseekreis für geflüchtete Menschen aus der Ukraine schnell erreichbar zu machen, hat das Landratsamt eine zweisprachige Wohnraum-Börse zur Bereitstellung von Zimmern, Wohnungen oder Häusern eingerichtet. Die Wohnraum-Börse ist auf der Informationsseite des Bodenseekreises unter www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht zu finden, sowie direkt unter https://bodenseekreis.hospodar.de aufrufbar.