Neue Zutrittsregelung für das Rathaus

Laupheim (sz) - Aufgrund der seit 3. April geltenden neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, ergeben sich auch Änderungen, was das Verhalten in Innenräumen betrifft. Das teilt die Stadtverwaltung Laupheim mit. So ist das Rathaus für den Besucherverkehr wieder ohne Terminvereinbarung zugänglich. Dies umfasst jedoch weder das Einwohnermeldeamt noch die Sozialstellen, da hier weiterhin vorab Termine vereinbart werden müssen.

Die Stadtverwaltung bittet weiterhin darum, dass Besucherinnen und Besucher entweder eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske tragen, wenn sie sich im Rathaus aufhalten. Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind empfiehlt ausdrücklich das Tragen einer FFP2-Maske: „Ich werde auf alle Fälle weiterhin eine FFP2-Maske zum Schutz der Mitarbeitenden und der Bürgerschaft tragen und lege das auch allen hier im Rathaus und in unseren kommunalen Einrichtungen ans Herz, dies freiwillig zu tun.“ Dadurch seien sowohl die Besucherinnen und Besucher als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser vor einer Infektion geschützt.