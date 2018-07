Neue Zusammenstöße um Botschaftsgebäude in Kairo

Kairo (dpa) - Ägyptische Demonstranten und die Polizei haben sich in der Nähe der attackierten israelischen Botschaft in Kairo neue Zusammenstöße geliefert. Protestierer hätten eine nahegelegene Straße blockiert und die Sicherheitskräfte mit Steinen und Flaschen beworfen, berichtete das ägyptische Staatsfernsehen. Demonstranten hatten in der Nacht Teile des Hochhauses gestürmt, in dem die Botschaft untergebracht ist. Dabei wurden mindestens 440 Menschen verletzt. Berichte über zwei Tote wurden bisher nicht bestätigt.