Während die Corona-Pandemie ganze Wirtschaftszweige lahmlegt, ist auf den Baustellen im Landkreis weiter viel zu tun.

Das zeigt auch die Bilanz der Baugenehmigungen im Landkreis Ravensburg: Danach wurde im vergangenen Jahr der Bau von 1.483 Wohnungen genehmigt – ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitteilt. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamts und Erfahrungen in der Baustoffindustrie. Trotz Corona seien die Auftragsbücher voll, so Andreas Harnack, Regionalleiter der IG BAU. „Die Firmen arbeiten jetzt die Wohnungsbauprojekte vom Ein- bis zum Mehrfamilienhaus ab.“ Nun müssten allerdings auch die Beschäftigten davon profitieren. Der Bau sei eine wichtige Lokomotive für die Konjunktur. Die IG BAU fordert deshalb in den anstehenden Tarifverhandlungen ein „kräftiges Lohn-Plus“ sowie eine Entschädigung der Wegezeit, die Bauarbeiter zwischen den einzelnen Baustellen verbringen.