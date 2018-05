Neue Welfenpaare bereits eingekleidet

Weingarten (sz) - Aus dem Jugendgemeinderat Weingarten heraus werden jedes Jahr sechs Jugendliche ausgewählt, die als Welfenpaare die offiziellen Repräsentationsaufgaben am Welfenfest übernehmen. Diese verkörpern die im 11. Jahrhundert lebende Judith von Flandern und ihren Gemahl Welf IV. So begrüßen die Welfenpaare zum Beispiel die Gäste am Heimatabend, beim Welfentheater und bei der Fahnenübergabe. Darüber hinaus sind sie auch bei der Vorstellung der neuen Festwagen beziehungsweise Festgruppen, bei der Festplatzeröffnung und natürlich beim Festumzug mit dabei. Laut den Welfenpaaren sind Offenheit, Spaß, Textsicherheit, Kontaktfreudigkeit, Freundlichkeit, viel Geduld und Interesse am städtischen Brauchtum gute Voraussetzungen für diese Aufgaben. Damit es nicht zu viel für die Paare wird, teilen sich die drei Welfenpaare ihre Aufgaben auf. So hat jedes Paar bis zu sieben Auftritte.

Nadja Gissel, Daniel Unru und Marvin Thurner beteiligen sich bereits das dritte Jahr mit hohem Engagement und viel Freude als Welf IV. bzw. Judith. Lena Beck, Eva Städele und Niko Rakowezki sind zum ersten Mal dabei und freuen sich bereits jetzt auf ihre bevorstehenden Einsätze. Die Welfenpaare 2018 wurden bereits eingekleidet: Lena Beck, Marvin Thurner, Nadja Gissel, Daniel Unru, Eva Städele und Nico Rakowezki (von links). Foto: Stadt Weingarten