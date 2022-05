Neue Wege für Nabucco

Lindau (lz) - Der Internationale Konzertverein Bodensee e.V. und der Rotary Club Friedrichshafen-Lindau laden am Freitag, 20. Mai, um 19 Uhr zum Wettbewerbskonzert ins Lindauer Forum am See ein. Zum dritten Mal verleiht der Rotary Club Friedrichshafen-Lindau dann den „Creative Music Award“. Eingeladen sind Musiker, deren Freude an der Musik Grenzen wie die zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik überschreitet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der vom Internationalen Konzertverein Bodensee unter der künstlerischen Leitung von Peter Vogel ausgerichtete Wettbewerb wendet sich an eine junge Musikszene, die ihr Publikum mitnimmt auf genießerische Expeditionen in die Weiten der Musik. Im Konzert am 20. Mai stellen sich die Teilnehmenden in jeweils 30-minütigen Programmen musikalisch vor. Neben der „Kür“ mit einem für die Künstler typischen Programm, gibt es auch ein Pflichtstück. In diesem Jahr geht es um eine für den Wettbewerb kreierte Version des berühmten „Gefangenchors“ aus Verdis Oper „Nabucco“.

Mit Marie Spaemann, Johanna Summer und dem Trio „Kitsch&Gewitter“ bewerben sich sehr verschiedene Künstler um diesen Preis. Aus Wien stammt die Cellistin, Sängerin und Komponistin Marie Spaemann. Als klassisch ausgebildete Cellistin gewann sie den internationalen Johannes-Brahms-Wettbewerb in Pörtschach und tritt mit Orchestern wie der Norddeutschen Philharmonie, den Zagreber Philharmonikern und dem Kroatischen Kammerorchester auf. Ebenso tourte sie als Solo-Vorband und Sängerin des Elektroswing-Pioniers Dunkelbunt und als Solistin bei „The World of Hans Zimmer“ durch Deutschland und Europa. In Soloprogrammen sowie im Duo mit dem Akkordeonisten Christian Bakanic erkundet sie unterschiedlichste Formen des Kunstschaffens.

Jazzpianistin Johanna Summer errang mehrmals Preise bei „Jugend musiziert“, schloss in Dresden ihr Jazzklavierstudium ab und war Mitglied im Bundesjazzorchester (Bujazzo). 2018 wurde sie als erste Solokünstlerin überhaupt mit dem „Jungen Münchner Jazzpreis“ ausgezeichnet und gewann 2019 den 2. Preis des „EASTplugged Junior Awards“ und den Solistenpreis des Jungen Deutschen Jazzpreises. Auf ihrem Debut-Album „Schumann Kaleidoskop“ setzt sie sich improvisatorisch mit Robert Schumann auseinander.

Als Klaviertrio der anderen Art präsentieren sich „Kitsch & Gewitter“: Seit ihrem Studium an der Mannheimer Musikhochschule verbindet Tobias Schmitt (Bass und Electronics), Dominik Fürstberger (Drums und Electronics) und Konrad Hinsken (Keys und Electronics) der Plan, Musik nicht neu zu erfinden, sondern von einer anderen frischen Perspektive darzustellen. Bei „Kitsch&Gewitter“ treffen elektronische Klangwelten auf intime akustische Kompositionen aufeinander, sodass eine besondere Musikästhetik entsteht.

Am Konzertabend stellen sich die Teilnehmenden im Lindauer Forum am See dem Publikum und einer fachkundigen Jury.