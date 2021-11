Neue Vorstandsspitze für den SV Eglofs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So war es am 15. November 2021 nicht nur die kürzeste Versammlung der Vereinsgeschichte, erstmalig stellte sich eine Frau für das Vorstandsamt auf und wurde ohne Gegenstimmen zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Somit ist das Damoklesschwert, nämlich als letzte Konsequenz die Auflösung des Vereines, wenn kein Nachfolger für das Amt des Vorstandsvorsitzenden gefunden wird, erfolgreich abgewehrt.

Richard Offinger, der sich im Juli als Vorstandsvorsitzender nicht mehr zur Verfügung stellte und ausschied, fungierte als Wahlleiter. Fast 80 Mitglieder waren der Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung gefolgt. Diese war notwendig, da bisher kein Nachfolger für das Amt des Vorstandsvorsitzenden gefunden wurde. In dieser Zeit übernahmen Anja und Theresa Hege die kommissarische Leitung des Vereins. Nun hat sich Anja Hege entschlossen, den Vorsitz offiziell zu übernehmen mit Unterstützung von Theresa Hege als Stellvertreterin.

„In den einzelnen Abteilungen wird so viel und gute Jugendarbeit geleistet, dass es richtig schade wäre, wenn wir dieser Jugend keine Chance geben würden, genauso ein tolles und aktives Vereinsleben zu ermöglichen, wie wir es im Moment gerade haben.“, begründete Anja Hege ihre Entscheidung. Sie lobte die aktiven Mannschaften und Übungsleiter, die eine „Klasse-Vereinsarbeit machen“ und schon deshalb „muss es mit dem Verein weitergehen“. Dabei startet die Eglofserin mit sehr guten Voraussetzungen in ihr neues Amt, denn seit 2016 gehört Anja Hege zum Vorstandsteam und hatte bis dato den Vorstandsposten Projekte & Soziales inne. Engagiert brachte sie an der Seite von Richard Offinger den Verein „in ein gutes, ruhiges Fahrwasser“, wie es Offinger im Sommer bei seiner Abschiedsrede ausdrückte. Seitdem hat sie viele Projekte ins Leben gerufen, wie beispielsweise den Eglofser Mädelsflohmarkt oder die von ihr jährlich organisierte umfangreiche Kursangebote.

Mit nur zwei Tagesordnungspunkten - Feststellung der Beschlussfähigkeit und Wahl des Vorstandsvorsitzenden - verlief die Wahl der neuen Vorsitzenden so zügig wie noch nie in der Geschichte des SV Eglofs. Per Akklamation wurde das Amt einstimmig vergeben und von Anja Hege angenommen.

Abschließend bedankte sich die frisch gewählte Vorstandsvorsitzende für das Vertrauen und hofft der Verantwortung gerecht zu werden, auf das „grün gelb weiterhin so erfolgreich bleibt“.