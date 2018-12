Neue Vertriebsleiterin bei Malibu

Aulendorf (sz) - Saskia Zankl ist neue Vertriebsleiterin für die Reisemobile der Marke Malibu, eines Tochterunternehmens der Firma Carthago mit Sitz in Aulendorf. Zankl hat laut Pressemitteilung des Unternehmens am 1. November 2018 die Vertriebsleitung übernommen. Sie ist somit europaweit für den Verkauf der integrierten und teilintegrierten Reisemobile der Marke verantwortlich.

Zankl ist 47 Jahre alt und in Hamburg aufgewachsen, wo sie ihr Ingenieurstudium an der Technischen Universität Hamburg-Harburg abgeschlossen. Sie sei sowohl mit komplexen Produkten im Automobilbereich als auch mit großen Fahrzeugen vertraut: Zankl war einen wesentlichen Teil ihres Berufslebens für einen großen deutschen Lkw-Hersteller tätig und übernahm Vertriebsaufgaben bei international agierenden Automobilzulieferern. Sie besitzt einen Führerschein Klasse C und spricht neben deutsch und englisch auch französisch.