Neue Turniertrikots für FC Laiz Jugend

In diesem Jahr durften gleich zwei Nachwuchsmannschaften des FC Laiz mit neuen Turniertrikots auf dem Fußballplatz glänzen. In langer Tradition unterstützt die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH jährlich einen Verein, in dem eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aktiv sind. 2021 fiel die Wahl auf die F-Jugend und Bambini des Fußballclubs in Sigmaringen.

„Die Kinder sahen bei den Turnieren toll aus und waren sehr glücklich über das neue Turnier-Outfit“, erzählt Angela Bentele-Trovato stolz. Die neuen Trikots konnten dank einer Spende in Höhe von 1000 Euro ihres Arbeitgebers ASSA ABLOY angeschafft werden, bei dem die Industriekauffrau seit über 13 Jahren in der Abteilung Door Opening Solutions tätig ist. Trainiert werden die Jungs der F-Jugend, bei der auch der siebenjährige Sohn von Angela Bentele-Trovato spielt, von Jörn Schmidt. Mit seiner Mannschaft hat er nach den ganzen Entbehrungen des letzten Jahres eine sehr erfolgreiche Turniersaison im Oktober gespielt. In zwei großen Turnieren haben seine kleinen Nachwuchstalente kein Spiel verloren – vier Siege und einmal unentschieden sind die erfreuliche Bilanz.