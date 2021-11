Inzidenz von 2000: Wilhelmsdorf rüstet mit neuem Test- und Impfangebot gegen Corona auf

Neben den Hausarztpraxen gibt es in Wilhelmsdorf mobile Impftage. Organisiert vom Land und dem Kreis wurde Wilhelmsdorf als Schwerpunkt für den westlichen Kreis Ravensburg ausgewählt. Das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik bietet fünf Termine an. Dabei sollen jeweils zwei Impfteams vor Ort sein. Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind erstmals am 28. November zwischen 9 und 15 Uhr in der Riedhalle möglich.

Weitere Termine sind zur angegebenen Zeit am 12. und 19. Dezember sowie am 2. Januar angesetzt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, wird nur von 9 bis 12 Uhr geimpft. Pro Einsatz sollen 250 Impfungen vorgenommen werden. Eine Anmeldung oder Vorabregistrierung ist nicht notwendig. Impfwillige sollen sich laut Ankündigung auf Wartezeiten einrichten. (gut)