Im Landkreis Ravensburg stehen seit dem 16. Oktober neue Tagespflegepersonen in der Kinderbetreuung zur Verfügung. Laut Pressemitteilung haben die Vermittlungsstellen im Landkreis Ravensburg in Kooperation mit dem Jugendamt Ravensburg im Herbst einen Vorbereitungskurs für Tagesmütter und -väter angeboten.

Ihr Einsatzgebiet ist die Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in verschiedenen Betreuungsformen. Die Tageseltern fördern und begleiten die Kinder entweder in ihrem eigenen Haushalt, in anderen geeigneten Räumen oder als Kinderfrau, die im Haushalt der Eltern betreut.

Kursinhalte waren neben den rechtlichen Grundlagen auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Betreuung fremder Kinder im eigenen Haushalt, so wie Kenntnisse zu pädagogischen Themen wie Bindungsentwicklung und Eingewöhnung. Voraussetzung zur Teilnahme an der vorbereitenden Qualifizierung ist eine Eignungsprüfung durch die Vermittlungsstellen für Kindertagespflege im Landkreis Ravensburg. Einige Tagespflegepersonen starten nun im November ihre Anschlussqualifizierung, welche tätigkeitsbegleitend durchgeführt wird.

Eltern die eine Betreuung suchen erhalten persönliche Beratung bei den Vermittlungsstellen für Kindertagespflege in Bad Waldsee, Wangen und Leutkirch. Allgemeine Informationen sind auf der Homepage www.tagespflege-ravensburg.de zu finden. Ein weiterer Vorbereitungskurs startet am 16. Januar 2021 in Leutkirch.