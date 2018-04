Neue Struktur für die Zukunft

WEHINGEN(rm)- Der TV Wehingen hat mit seinen vier Abteilungen Turnen, Fußball, Schwimmen und Karate in der Generalversammlung am Freitagabend im Sportheim wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Denn das Amt des Gesamtvorsitzenden konnte nicht besetzt werden. Stefan Narr, Abteilungsleiter Fußball, und Bernd Hafen, Leiter der Abteilung Turnen, übernehmen deshalb nun die Führungsrolle gemeinsam.

Auf das Team Narr und Hafen kommt in den nächsten Monaten viel Arbiet zu. Der wohl größte Brocken, den die Fußballer mit dem Bau eines neuen Sportheimes in Angriff nehmen wollen, konnte in der Versammlung nur angerissen werden, weil weitere Organisations- und Finanzierungsgespräche, vor allen mit der Gemeinde Wehingen, noch geführt werden müssen. Außerdem soll eine neue Geschäftsstelle dafür sorgen, den enormen Organisationsaufwand, der im Gesamtverein anfällt, besser koordinieren zu können.

Wie wichtig die Jugendarbeit dem TV Wehingen ist, zeigten die Berichte. So betreuen die Fußballer laut ihres sportlichen Leiters, Waldemar Hein, insgesamt mit 18 Betreuern rund 180 Kinder. In der Abteilung Turnen sei man, wie Oberturnwart Matthias Hafen feststellte, noch nie so gut aufgestellt gewesen wie momentan. Hier werden 140 Kinder von 19 Trainern betreut.

Im Fußball seien die Erfolge im vergangenen Jahr durchwachsen gewesen. Positiv sei die Kooperation in Spielgemeinschaften mit dem SV Gosheim im Jugendbereich und die Integration von Spielern aus Reichenbach und Egesheim. Sparflamme sei derzeit bei den Schwimmern angesagt, , die sich aber, wie Abteilungsleiter Werner Hermle berichtete, trotzdem sportlich behaupteten. Auch die Abteilung Karate leistet mit der Betreuung von 59 Jugendlichen und Erwachsenen viel Arbeit, so Maria Rudi.

Wirtschaftlich haben alle Sparten erfolgreich gearbeitet und sich ordentliche Kassenstände erwirtschaftet. Doch mit Blick auf die anstehenden Investitionen sei klar, dass dieses Geld alleine nicht genügen werde. Es sei nötig, die Gemeinde Wehingen mit ins Boot zu holen und sich um Zuschüsse zu bemühen, damit die großen Zukunftsaufgaben – allen voran er Bau des Sportheims – auch bewältigt werden können, so die Kassenwarte. Im Fußballbereich hofft der Verein, nach dem Weggang von Trainer Klaus Müller auf neue Impulse durch seinen Nachfolger Andreas Schippert.

Überraschend kurz

Die Einzelschriftführer legten die Aktivitäten in den einzelnen Abteilungen offen. Gesamtschriftführer Lutz Wostatek verabschiedete sich nach neun Jahren mit einer überraschend kurzen Zusammenfassung.

Bürgermeister Gerhard Reichegger bedankte sich beim TV für das vielfältige Engagement im Turnverein Wehingen und wies noch einmal darauf hin, dass der Gemeinderat die Sitzungsgelder in die Vereinsarbeit investiere. Das Bauprojekt Sportheim sei kein leichtes Unterfangen, die Gemeinde wolle aber mit dem Verein im Gespräch bleiben und nach einer guten Lösung suchen.

Die Wahlen wurden mit Spannung erwartet. Nachdem die Kooperation der Abteilungen Fußball und Turnen nun auf organisatorisch gutem Fundament stehe, erklärte sich Bernd Hafen bereit, wieder offiziell als Abteilungsleiter der Turner zu fungieren. Stefan Narr zeichnet für die Fußballer verantwortlich. Harald Betsch wurde als Kassier des Gesamtvereins bestätigt, Dietmar Befurt als neuer Gesamtschriftführer gewählt. Bei den Fußballern wurde Tobias Mattes im Amt des Kassiers bestätigt, ebenso Sportausschussvorsitzender Frank Moosbrucker und Schriftführerin Annette Domscheit. Hans Hagmann, Roland Albrecht und Markus Abel wurden als Beisitzer gewählt. Petra Ohlhauser ist nun stellvertretende Abteilungsleiterin im Turnbereich. Wiedergewählt wurde Oberturnwart Matthias Hafen und die Ausschussmitglieder Egon Walz und Lothar Schlosser. Bei den Schwimmern wurden Benjamin Walz als stellvertretender Abteilungsleiter und Katharina Walz als Schriftführerin wiedergewählt.