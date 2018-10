Neue „Schmuckstücke“ sind eine wertvolle Bereicherung

DENKINGEN (al) –„ Mit der Übergabe des neuen Gerätewagens Logistik (GWL2) und des neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) ist die Freiwillige Feuerwehr Denkingen auf einem hochmodernen, allen Anforderungen gerechten Stand. Sie ist so auch eine wertvolle Bereicherung für die befreundeten Feuerwehren in unserer Gegend“, stellte Bürgermeister Rudolf Wuhrer bei der Fahrzeugweihe am Samstag im Feuerwehrhaus fest.

Das jugendliche Trompetenquartett vom Musikverein Denkingen mit Bastian Ruf, Elias Bronner, Felix Fetzer und Marvin Hermle eröffnete auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses die Feier. Pater Sabu Palakkal und Pfarrer Ulrich Dewitz übernahmen die Regie der Weihe. „Die Feuerwehren haben zwar mit den Schläuchen eine lange Leitung, doch einen kurzen Draht zu Gott, denn der fährt als unsichtbarer Mann bei allen Einsätzen stets mit“, meinte Pfarrer Dewitz. Pater Sabu sieht in der Segnung auch den Dank, denn an Gottes Segen ist alles gelegen, lautet ein altes Wort. Der Segen gilt vor allen den Menschen, die mit den Fahrzeugen zu tun haben.

In seiner Ansprache erinnerte Bürgermeister Rudolf Wuhrer an die Planungen mit der Erstellung und Genehmigung des Feuerwehrbedarfsplanes im Jahre 2014 unter Kommandant Peter Fetzer und seinem Stellvertreter Andreas Borho zurück. Allen, die sich für die Realisierung der beiden Fahrzeuge einsetzten, sprach Wuhrer herzlichen Dank.

Im Auftrag von Landrat Stefan Bär überbrachte Stefan Helbig die Glückwünsche zur Weihe der zwei „Schmuckstücke“. Rund 345 000 Euro Gesamtinvestition, davon 300 000 Euro Eigenmittel der Gemeinde für die beiden Fahrzeuge sei nicht unbedingt selbstverständlich. Es handelt sich jedoch um gut angelegtes Geld.

Am weitesten angereist war eine Abordnung der Feuerwehr aus der Partnergemeinde Kirschau mit Kommandant Rene Beddies. Mit einem Schild zur Partnerschaft und einem Geschenk wurde die Kameradschaft der beiden Wehren weiter gefestigt. Kommandant Kai Landowski von der Frittlinger Wehr bedankte sich in seinem Grußwort für das gute Miteinander der beiden Feuerwehren.

Kommandant Peter Fetzer dankte zahlreichen Menschen und Institutionen, die die Neuanschaffungen und dieses Festwochenende möglich gemacht haben.