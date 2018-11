Neue Scheiben für die Witthohhalle: Beim ersten Versuch muss alles sitzen

Immer wieder bleiben am Mittwochnachmittag Neugierige an der Emminger Witthohhalle stehen. Der Grund: Dort werden seit dem Morgen die großen Scheiben im Eingangsbereich des Foyers ausgetauscht. Seit fast eineinhalb Jahren waren dort Risse in den Gläsern, weil vermutlich Kinder Steine dagegen geworfen haben, erinnert sich Waldemar Reider, der Facility-Manager der Witthohhalle in Emmingen-Liptingen. Mit viel Präzision und fünffacher Manneskraft passen die Mitarbeiter der Firma Hirt aus Villingen die 700 Kilogramm schweren Scheiben ein. Doch was ist das Schwierigste daran? „Es gibt nur einen Versuch“, sagt Geschäftsführer Steffen Hirt. Text/Fotos: Linda Seiss