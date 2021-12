Neue Prorektoren der Hochschule Aalen gewählt

Eine Prorektorin und drei Prorektoren bilden mit Rektor Professor Harald Riegel und Kanzlerin Ulrike Messerschmidt ab 1. Januar das Rektorat der Hochschule Aalen.

Der Hochschulsenat wählte Professorin Dr. Anja Dieckmann (Studiendekanin in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften), Professor Dr. Volker Knoblauch (Studiendekan in der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik) und Professor Dr. Marcus Liebschner (Dekan der Fakultät Elektronik und Informatik) neu in diese Funktion. Als viertes Mitglied wurde der bisherige Prorektor Professor Dr. Heinz-Peter Bürkle (Fakultät Elektronik und Informatik) für weitere drei Jahre gewählt.

Um für die Zukunft noch besser aufgestellt zu sein, werden die bisherigen Aufgabenbereiche neu aufgeteilt. Neben den Themen Weiterentwicklung der Lehre, Digitalisierung, Wissenschaftskommunikation sowie Internationalisierung, wird der Ausbau der Forschungsstärke als separater Schwerpunkt im Rektorat verankert.