Neue Projekte gesucht für Leader-Förderprogramm

Der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben startet voraussichtlich im März den vierten Projektaufruf im Rahmen des Leader-Förderprogramms. Mit den Fördermitteln können Projekte bezuschusst werden, welche die Region wirtschaftlich, sozial, kulturell, nachhaltig und innovativ weiterentwickeln. Ab sofort sucht die Geschäftsstelle neue Projektideen.

In einem Beratungsgespräch wird vorab geprüft, ob das Projekt für die Leader-Förderung geeignet ist. Gesucht sind Projekte unter anderem im Handlungsfeld „Regionale Wirtschaft“, die etwa das Ausbildungsangebot von Handwerksbetrieben besser publizieren oder zur Fachkräftesicherung beitragen. Oder auch Projekte in der Gesundheitswirtschaft, zur Prävention in Unternehmen. Im Handlungsfeld „Landentwicklung“ werden Informationskampagnen und neue Akteursgruppen im Bereich Klimaschutz und Streuobst gesucht. Oder auch Projekte, welche die regionalen Produkte stärker in die regionale Märkte und die Gastronomie einbinden.