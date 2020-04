Neue Pläne für das Alte Tonhallenareal

Dem Alten Tonhallenareal in Villingen soll nach langen Jahren des Stillstands statt bunten Wiesenblumen nun endlich eine neue rosige Zukunft blühen: Dem Gemeinderat liegen mehrere Konzepte vor, ein klarer Favorit aber ist unter den Vorschlägen inzwischen gefunden.

Die Bilder und Pläne lassen Großes erahnen: In einem großzügigen Bauwerk auf dem zentralen Platz soll nicht nur ein Hotel untergebracht sein, sondern auch Geschäfte sollen entstehen.

Ein dm-Drogeriemarkt beispielsweise sowie ein Edeka-Einkaufsmarkt, auch von einem Biomarkt ist in dem Plan die Rede, wenngleich eine solche Zusage noch nicht vorliege. Hinter dem Ganzen steht das Konzept der S&P Commercial Development GmbH, das bei einer Bewertung aus Sicht des Gestaltungsbeirats am meisten überzeugte und was auch aus der Bewertungsmatrix aus Sicht des Stadtplanungsamtes hervorgeht.

Acht Interessenten hatten für das Tonhallenareal einst ihre Ideen eingereicht. Zwei davon sind übriggeblieben; sie stehen nun in der engeren Auswahl. Neben dem in der Bewertungsmatrix der Verwaltung favorisierten Plan der S&P Commercial Development GmbH hat das Konzept der Ten Brinke Baden-Württemberg GmbH mit seiner „Galerie am Kaiserring“, in dem eine Mischnutzung aus Hotel, Handel und Dienstleistung vorgesehen ist, noch realistische Chancen auf Verwirklichung.

Auch die Aufenthaltsqualität am Brigachufer in Villingen soll sich mit der Realisierung eines solch neuen Konzeptes in Villingen ändern – an Terrassen oder Sitzstufen am Wasser wird beispielsweise gedacht. Doch bis eines der Konzepte Wirklichkeit werden wird, dürfte noch einiges Wasser die Brigach hinabgeflossen sein.

Vorher gilt es nicht nur, politische Entscheidungen zu treffen, sondern auch die Grundlage zu schaffen – und zwar mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Eine weitere Entscheidung des Gemeinderats Villingen-Schwenningen wird der Verkauf des Grundstücks sein. Dem Gemeinderat, der unter anderem in dieser weitreichenden Angelenheit zusammenkommt, wurde von der Verwaltung empfohlen, das betreffende 5000 Quadratmeter große Grundstück für zwei Millionen Euro zu verkaufen. In der ersten Phase aber soll zunächst mal der Beschluss dafür fallen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie einen Kaufvertrag vorzubereiten.