Neue Pastoralreferenten für das Dekanat

Für ihren Dienst als künftige Pastoralreferentinnen und -referenten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat Weihbischof Dr. Gerhard Schneider sieben Frauen und zehn Männer beauftragt. Nach ihrem Studium der Katholischen Theologie und ihrer dreijährigen seelsorglichen Ausbildung als Pastoralassistentinnen und -assistenten in Gemeinden der Diözese sowie in Rottenburg erhalten sie ihre Beauftragung im Rottenburger Dom St. Martin. Für das Dekanat Reutlingen-Zwiefalten wurden beauftragt Maria Grüner und Jakob Zimmer.

Maria Grüner (30) ist verheiratet und hat einen Sohn. Sie kommt aus der Gemeinde St. Dionysius Munderkingen im Dekanat Ehingen-Ulm. Nach dem Theologiestudium in Tübingen und ihrer Zeit als Pastoralassistentin in der Seelsorgeeinheit St. Maria und Hl. Geist in Weingarten im Dekanat Allgäu-Oberschwaben wird sie im Anschluss an ihre Beauftragung eine 50-Prozent-Stelle in der Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb antreten, in der sie bereits seit Februar schon tatkräftig mitwirkt.

Jakob Zimmer (28, geb. Krimmer) ist verheiratet und kommt aus der Gemeinde St. Gallus und Ulrich Kißlegg im Dekanat Allgäu-Oberschwaben. Im Anschluss an das Theologiestudium in Tübingen brachte ihn seine Ausbildungszeit in die Gemeinde St. Wolfgang nach Pfullingen im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten. Nach seiner Beauftragung tritt er die Promotionsstelle „Glaubenskommunikation mit jungen Erwachsenen“ an, die über eine Kooperation zwischen der Bischof-Moser-Stiftung, dem Katholischen Institut für berufsorientierte Religionspädagogik (KIBOR) der Universität Tübingen und der Diözese getragen wird und mit dem Dekanat Reutlingen-Zwiefalten verbunden ist.