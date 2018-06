Kolbingen (pa) - In der Erlöser-Jesus-Christus-Kirche in Kolbingen sind jüngst in einem von Pfarrer Timo Weber zelebrierten Gottesdienst vier neue Ministranten in den Dienst in der Kirche und am Alter aufgenommen worden: Mattis Schafheitle, Simon Amann, Mara Zisterer, Mara Zisterer und Isabel Amann. Gleichzeitig wurde Emma Zapp für fünf Jahre Ministrantendienst geehrt. (pa)