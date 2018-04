Die neue Reihe „Format:Lyrik“ startet am Sonntag, 13. Mai, um 16 Uhr im Dieter-Franck-Haus in Schwäbisch Hall. Moderatorin Dorothea Franck stellt dabei jeweils einen Lyriker vor. Erster Gast: Franz Dodel aus der Schweiz.

Dorothea Franck, geboren 1948 in Schwäbisch Hall, studierte Sprachwissenschaft, Sprachphilosophie, Romanistik und Germanistik. Sie promovierte an der Universiteit van Amsterdam und lehrte dort 1977 bis 2000 Stilwissenschaft, Poetik und Rhetorik. Seit 2013 wohnt sie in Bern. Franz Dodel, geboren 1949 in Bern, ist Theologe. Seit 2002 schreibt er an dem Projekt „Nicht bei Trost“. Dieses nicht endende poetische Textgeflecht setzt sich aus dem Text, Anmerkungen und Bildern zusammen.