Neue LED-Leuchten für die Bibliothek

In den vergangenen Tagen wurden von Hausmeister Patriz Hieber die alten Leuchtstoffröhren in der Abtsgmünder Bibliothek durch komplett neue LED-Leuchten ersetzt. Durch die kleinen Fenster in der Zehntscheuer kommt nur wenig Sonnenlicht in das historische Gebäude. Deshalb ist die Beleuchtung in der Bibliothek rund 48 Stunden in der Woche eingeschaltet. Nachdem die bisherigen Leuchtstoffröhren mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet waren, mussten spezielle LED-Röhren verwendet werden.

Die 65 neuen LED-Röhren verbrauchen mit 20 Watt nur noch rund ein Drittel des Stromes im Gegensatz zu den vorher eingebauten Leuchtstoffröhren mit 58 Watt. Die Investitionskosten für die Umrüstung aller Leuchten betragen rund 1500 Euro. Die jährliche Stromeinsparung beläuft sich auf knapp 5700 Kilowattstunden rund 1700 Euro. Das heißt, der Leuchtmitteltausch hat sich nach rund einem Jahr amortisiert. Zusätzlich wurden 20 alte Halogenspots mit bis zu 50 Watt durch neue, 7,5 Watt LED-Strahler mit breiterer Streuung ersetzt. Damit sollen jährlich weitere 1600 Kilowattstunden oder 480 Euro Stromkosten eingespart werden. Die 270 Euro Anschaffungskosten haben sich somit nach sieben Monaten amortisiert.

Aber nicht nur Kosten werden eingespart. Neben dem verminderten CO2-Ausstoß durch den geringeren Stromverbrauch, sind die neuen Leuchten auch langlebiger. Die LED-Röhren haben im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren eine durchschnittliche Lebensdauer von 50 000 Stunden. Eine Leuchtstoffröhre wird mit einer Lebensdauer von 20 000 Stunden angegeben. Die gebrauchten Leuchtstoffröhren werden in anderen Einrichtungen der Gemeinde weiter verwendet, die bei weitem nicht so intensiv genutzt werden.

Bürgermeister Armin Kiemel und Bibliothekarin Heidi Schmid freuen sich über die neue, effiziente Beleuchtung in der Bibliothek. Mit ihr habe man einen kleinen, aber weiteren wichtigen Schritt zum Umweltschutz beigetragen.