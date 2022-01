Neue LEADER-Fördermittel: Jetzt sind wieder die Bürger gefragt

Am Mittwoch, 19. Januar, 18 bis 20 Uhr, beginnt der Beteiligungsprozess für die Bewerbung um die Aufnahme in die LEADER-Förderphase 2023 bis 2027. Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage findet die Veranstaltung online statt. Das Programm sowie die Zugangsdaten zu der Veranstaltung finden Interessierte unter www.jagstregion.de (Förderperiode 2023 - 2027).

Es funktioniert nachweislich bestens, hätte aber fraglos einen weniger sperrigen Namen verdient gehabt: Das europäische Entwicklungsprogramm „Liaison entre actions de développement de l´économie rurale“, kurz LEADER, umschreibt eine Strukturförderung für den ländlichen Raum. Die Jagstregion auf der Ostalb und im Landkreis Schwäbisch Hall hat von diesem Programm in den vergangenen acht Jahren erheblich profitiert. In dieser Zeit sind über das LEADER-Programm und über die sogenannte Regionalbudget-Förderung gute vier Millionen Euro in die Region geflossen. Mit dem Geld konnten 99 kommunale und private Projekte umgesetzt werden. Der einzige Haken: Ende 2022 läuft die Förderphase für die LEADER-Jagstregion offiziell aus. Um auch weiterhin von den Zuschüssen profitieren zu können, wird jetzt eine neue Bewerbung fällig. Und für die braucht es, wie vor acht Jahren, wieder ganz viel bürgerschaftliches Engagement.

Im Rahmen einer Web-Pressekonferenz warben die beiden Landräte Joachim Bläse (Ostalbkreis) und Gerhard Bauer (Schwäbisch Hall) deshalb auch gemeinsam um eine rege Teilnahme am Bewerbungsprozess, der am 19. Januar offiziell eingeläutet wird. An dieser ersten Online-Auftaktveranstaltung können und sollen sich so viele Bürger wie möglich aktiv einbringen, wünschen sich die beiden Landräte. Denn nur so könne die Bewerbung am Ende auch wieder erfolgreich sein. In diesem Zuge betonte Gerhard Bauer, dass die erneute Aufnahme in das Programm alles andere als ein Selbstläufer werden wird. „Es werden nur 16 Regionen ausgewählt. Und so wie es derzeit aussieht, wird es deutlich mehr Bewerbungen geben“, so Bauer. Deshalb müsse man sich jetzt auch „richtig anstrengen“.

Amtskollege Bläse schloß sich diesen Worten an. Man müsse wieder – gemeinsam mit den Bürgern – ein regionales Entwicklungskonzept auf die Beine stellen, an dem die Entscheidungsträger am Ende „einfach nicht vorbeikommen“. Diese Mühen lohnten sich, das LEADER-Programm habe sich für die Jagstregion als „enorm wichtiger Impulsgeber“ erwiesen, unterstrich Bläse.

Die Vereinsvorsitzende der Leader-Jagstregion, Regina Gloning, erklärte, dass beim jetzt beginnenden Beteiligungsprozess drei grob gefasste Handlungsfelder von den Bürgern beackert werden sollen. Sie sind überschrieben mit „zukunftsfähige Kommunen“, „nachhaltiges Wirtschaften“ und „aktive Bürgerschaft“. Bei der ersten Auftaktveranstaltung werde es dazu drei passende Workshops geben, in denen die Bürger dann allerdings eigene thematische Schwerpunkte setzen können. Das Verfahren sei ein „klassischer Bottom-Up Prozess“, so Gloning: „Die Menschen vor Ort wissen schließlich am besten, was zu tun ist und wo Handlungsbedarf besteht.“ Gleichwohl sollen bestimmte Themen, wie etwa das von der EU-Kommission ausgegebene Green-Deal-Ziel, bis 2050 als erster Kontinent klimaneutral zu werden, von den Teilnehmern mit in den Blick genommen werden. Nachhaltigkeit und Klimaschutz müssten im neuen regionalen Entwicklungskonzept der Jagstregion eine gewichtige Rolle spielen.

Nach der Auftaktveranstaltung am 19. Januar werden sich noch weitere Workshops, darunter auch ein Jugendworkshop, anschließen. Auch ein Tag der Jagstregion am 22. Mai in Lauchheim ist vorgesehen. Anfang Juli endet dann der Bürger-Beteiligungsprozess, bis dahin dann soll das neue regionale Entwicklungskonzept für die Jagstregion in trockenen Tüchern sein. Ist die Bewerbung am Ende erfolgreich, wird die Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion in die neue LEADER-Förderperiode aufgenommen, die am 1. Janaur 2023 offiziell anlaufen und dann bis Ende 2027 dauern wird.

Wie Regionalmanagerin Simone Oesterle ausführt, könne die Region bei einer erfolgreichen Bewerbung wieder mit Fördermitteln in ähnlicher Höhe rechnen. „Das wird sehr wahrscheinlich eine Hausnummer wie in der letzten Förderperiode.“