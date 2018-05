Neue Lärchen, Douglasien und Fichten wachsen in Gutenzell-Hürbel

Im Gemeindewaldrevier von Gutenzell-Hürbel sind 2000 Lärchen, Douglasien und Fichten gepflanzt worden. Bundesweit pflanzt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und die Sparda-Bank Baden-Württemberg 16 000 Bäume.

Finanziert wird das Projekt durch den Gewinnsparverein des Kreditinstituts. „Ich finde das eine ganz hervorragende Sache, so hat man als Gewinnsparer gleich mehrfach was davon: die Aussicht auf einen Gewinn, eine Sparanlage und die Gewissheit, was Gutes für die Zukunft getan zu haben“ sagte der SDW-Kreisvorsitzende Werner Gebele.

„Auch für uns ist die Pflanzung von doppelter Sinnhaftigkeit: Wir kommen unserem Stiftungsauftrag nach, in Gemeinwohl zu investieren und leisten einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz“, so der Marketingleiter bei der Sparda-Bank, Andreas Küchle. Weitere Waldstücke sind auf der Schwäbischen Alb und im Rheintal geplant.