Neue Kurse am Bildungszentrum Gorheim

Beim Bildungszentrum Gorheim starten laut Mitteilung neue Kures. Ein Spanisch-Kurs für Fortgeschrittene beginnt am Dienstag, 13. September, und geht jeweils von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Bereits vorhandene Grundlagen in Grammatik, Wortschatz und gesprochener Alltagssprache werden vertieft. Die Sprache wird ganzheitlich über Videos, CDs und freies Sprechen vermittelt mit dem Ziel, möglichst alle Lerntypen anzusprechen. Der Schwerpunkt liegt auf der aktiven Anwendung der Sprache.

Ein- oder zweimal findet innerhalb der Kurslaufzeit ein virtueller Sprachaustausch mit dem „Gabinete de Idiomas Extranjeros UTN-UNRAF“ (Rafaela, Argentinien) über Zoom statt. Hier erhalten die Kursteilnehmer die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse gegenüber Muttersprachlern anzuwenden.

Ein Spanisch-Kurs für Personen mit geringen Vorkenntnissen beginnt am Dienstag, 20. September, und geht von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Der Kurs hat unterschiedliche didaktische Übungen. Das Ziel sei es, die spanische und hispanoamerikanische Welt kennenzulernen sowie Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den Kulturen im Vergleich mit der eigenen. Spanisch sprechen, lesen und schreiben sind klare Ziele dieses Kurses.

Ein Microsoft-Excel-Grundkurs beginnt am Dienstag, 27. September, und geht von 18.30 Uhr bis 21 Uhr. In diesem Grundkurs zur Tabellenkalkulation MS Excel lernen die Teilnehmer neben den Grundfunktionen dieser Software die Eingabe von Daten, die vielfältigen Formatierung derselben und deren Darstellung in Listen und Diagrammen. Sie werden Werte filtern und sortieren, sowie aufbereitete Daten einer Textverarbeitung zur Verfügung stellen. Teilnahmevoraussetzung: Grunderfahrungen im Umgang mit dem PC.

Ein Microsoft-Excel-Aufbaukurs beginnt am Dienstag, 25. Oktober, von 18.30 Uhr bis 21 Uhr. Filterungen, Gliederungen und Konsolidierungen von Daten schaffen Transparenz und Möglichkeiten der Interpretation von großen Datenmengen; hierzu nutzen die Teilnehmer die Tabellenkalkulation in automatisierten Abläufen und dies bei regelmäßigem Aufruf in verschiedenen Szenarien.

Der Workshop für Frauen „Wechseljahre als Chance?” findet statt am Samstag, 22. Oktober, und geht von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. In diesem Seminar werden mit anschaulichen Materialien, Texten und Bildern die Veränderungen in den Jahren des Wechsels aufgezeigt.