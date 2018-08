Neue Kreisstraße wird bald fertig

Die neue Kreisstraße zwischen Ahausen und Grasbeuren ist fast fertig. Derzeit wird die Asphaltdecke eingebaut. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Straße übernächste Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Seit Mitte April wird bei Ahausen gebaut, denn der Saftkelterei Widemann geht der Platz aus. Weil der Betrieb bereits an die bestehende Straße grenzt, wurde nun ein etwa 420 Meter langes Teilstück der K 7760 verlegt. Die aus Richtung Buggensegel kommende Straße schwenkt nun schon vor dem Ortseingang nach Südwesten ab. Somit trifft sie weiter westlich als bisher auf die K 7782, die aus Richtung Grasbeuren kommt. Die Fläche, die dadurch frei wird, kann die Firma Widemann für ihre geplante Betriebserweiterung nutzen.

Derzeit wird asphaltiert

Am Montag begannen die Bauarbeiter damit, den neuen Straßenabschnitt zu asphaltieren. „Momentan bauen wir die Deckschicht ein“, sagt Thomas Otto, der Polier der Baustelle. Damit das Gewerbegebiet auch während der Bauzeit angefahren werden kann, wird der Feinasphalt in zwei Abschnitten aufgebracht: Am Montag wurde die Asphaltdecke aus Richtung Grasbeuren bis zur Hälfte der Einfahrt ins Gewerbegebiet Hofäckerstraße eingebaut. Währenddessen war das Gewerbegebiet aus Richtung Ahausen erreichbar. Heute, Dienstag, ist der zweite, etwa 150 Meter lange Abschnitt bis zur Einmündung der Bergstraße an der Reihe. Die Fahrer müssen in dieser Zeit über Buggensegel fahren, um ins Gewerbegebiet zu kommen.

Sobald die Asphaltschicht eingebaut ist, werden die Bankette fertiggestellt. „Damit werden wir wahrscheinlich diese Woche noch fertig“, sagt Thomas Otto. Nächste Woche sollen die Markierungen aufgebracht und die Fundamente für die Beschilderung gesetzt werden. „Wenn das alles fertig ist, stehen noch die restlichen Humusarbeiten an“, sagt er. „Dabei wird der Oberboden neben der Straße, der jetzt noch ziemlich uneben ist, angeglichen.“ Zum Schluss müssen noch die Gehwege asphaltiert, die Rohrläufe für Oberflächenwasser gepflastert werden. „Wenn alles gut läuft, wird die Straße circa übernächste Woche wieder für den Verkehr freigegeben“, sagt Otto.

Neuer Radweg mit Querungshilfe

Wie das Landratsamt, das für die Kreisstraße zuständig ist, mitteilt, wurde im Zuge der Bauarbeiten sowohl der neue Streckenabschnitt der K 7760 als auch die K 7782 zwischen der neuen T-Kreuzung und Ahausen in der Linienführung optimiert und mit neuem Fahrbahnbelag versehen. Außerdem wurde dort ein neuer Radweg inklusive einer Querungshilfe gebaut.

Die Kosten für die Bauarbeiten betragen insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Diesen Betrag teilen sich die Firma Widemann, der Bodenseekreis und die Gemeinde Bermatingen. Den Anteil für die Verlegung der Kreisstraße trägt das Unternehmen Widemann. Die Kosten für die Sanierung der K 7782 übernimmt der Landkreis. Den Radweg an der K7782 und der K7760 bezahlen der Bodenseekreis und die Gemeinde zu je 50 Prozent. Die innerörtlichen Arbeiten an Gehweg und Leitungen zahlt die Gemeinde Bermatingen. Der Landkreis zahlt insgesamt rund 1,5 Millionen Euro für die Bauarbeiten.