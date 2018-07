Neue Kombinationen: Die Herbstmode wird selbst gemacht

Köln (dpa/tmn) - Verspielte Kleider zu derben Lederjacken. Karoblazer über Mini-Strickkleidern. Und Einflüsse aus der Rockerszene gegen zuviel kuschelige Softwear. In der kommenden Saison bestimmt der Kunde den Trend - individuelles Kombinieren ist angesagt.

Es gibt den Trend zum Natürlichen. Es gibt aber auch den zum städtischen, coolen Outfit. Viele natürliche Materialien bietet der kommende Modeherbst, aber auch die Tendenz, viele Materialien im Outfit zu mischen. Die Liste der Gegensatzpaare ließe sich fortsetzen. Einig sind sich die Modeexperten vor allem in einer Sache: Das individuelle Kombinieren und das Spiel mit neuen Zusammensetzungen ist allgegenwärtig. Und die Hauptperson dabei ist nicht das Kleidungsstück - sondern der, der es trägt.

Mit dem Wort „Playwear“ bezeichnet das Deutsche Modeinstitut (DMI) in Köln das Phänomen, das Trendsetter „pragmatisch und spielerisch zugleich“ vertraute Modeklassiker neu zusammensetzen lässt. Dabei können kleine Karoblazer über kurzen Stickkleidern und Minis sitzen. Fellwesten treffen auf Jeans. „Der Stilkontrast ist das eigentliche Fashion-Highlight“, heißt es im DMI-Trendstatement für die Saison.

„Es gibt viele collagierte Looks“, beschreibt DMI-Trendexpertin Elke Giese das Phänomen. „Schon über die vergangene Saison hat sich das individuelle Kombinieren immer mehr zum Trend aufgebaut. Das gibt dem Träger eine stärkere Rolle gegenüber dem Designer.“ So liegt im Trend, wer formale Looks mit einer Mütze, farbigen Strümpfen oder einer „fremd wirkenden Tasche“ dezent aufpeppt. „Vor zwei Saisons war das ein Thema für die ganz Modischen - jetzt ist es überall angekommen.“

Auch Anita Tillmann, Geschäftsführerin der Modemesse Premium in Berlin, sieht den Trend zum individuellen Kombinieren. Ähnlich wie das Modeinstitut fasst sie die beiden anderen großen Strömungen unter den Stichworten „Stadt“ und „Natur“ zusammen - von „Hardwear“ und „Softwear“ schreibt das DMI und beschreibt die aktuelle Mode damit neben dem Stichwort „Playwear“ in drei großen Strömungen.

„Bei den Herren finden sich vor allem Outfits, die das Urbane oder die Natur widerspiegeln“, sagt Tillmann. Eine Kombination von Chinos, Segelschuhen und Jeanshemd etwa steht für die Natur - Anzüge in allen Varianten für das Städtische. „Es gibt den 'Urban Chic' - und als Gegenentwurf den, so will ich es mal nennen, 'Ranch Style'.“ Unter das zweite fallen Kleidungsstücke, die mit derben Materialien die Natur und ein Gefühl von Authentizität in das Outfit bringen - Karohemden, Lederjacken und folkloristische Muster zum Beispiel.

Strick ist im Winter in allen Kollektionen zu finden. „Cashmere und Kamelhaar stehen bei den Materialien im Vordergrund“, erläutert Tillmann. Auch grober Strick - etwa als Norwegerpulli - sei aber weiter en vogue. Ob es die Farbe oder das Material ist, das einen Charakter von Weichheit oder Härte in das Outfit einbringt, variiert.

Eine sehr dunkle Kollektion aus Schwarz, ein wenig Anthrazit, helleren Grau-Tönen, aber kaum Farbtupfern hat zum Beispiel Marc O'Polo aufgelegt. Auffallend ist der Material-Mix aus glänzendem wie rauem Leder mit Baumwolle, Daunenjacken und Strick. Chinos werden mit Blazern kombiniert, die Hosen sind häufig ein Stück hochgekrempelt. Dazu kombinieren die Designer der Marke kernige Bergtreter.

Viele Kollektion zeigen Pelz an Kragen, Ärmel oder Kapuze - Marc Cain oder der Jackenhersteller Milestone zum Beispiel. „Es geht darum, sich gleichzeitig gut und bequem zu kleiden - warm, weich und lässig“, formuliert H & M-Chefdesignerin Ann-Sofie Johansson. Der Mix stehe im Vordergrund. Das merkt der Betrachter auch der Kollektion von C & A an - ein leichtes Kleid zur Strumpfhose kommt hier zum Beispiel mit einer derben Lederjacke mit Felleinsatz zusammen.

Bei der dunklen, scharf akzentuierten „Hardwear“, wie das Modeinstitut sie nennt, sei eine „fast aggressive Präsenz das Ziel“. Sehr knappe Jacken, Einflüsse aus der Rockerszene und scharf gepolsterte Schultern sollen eine Kampfansage formulieren an allzu viel „Softwear“, so der Name für die Gegenströmung. Sie steht für sanfte Wohlfühlmaterialien, weiche Jerseykleider, fließende Stoffe und leise Farbtöne - „alles Kuschelige, mit dem wir uns schützen, trösten, mit dem wir uns einmummeln“, ergänzt Giese.

Gerade die Männer-Outfits seien rau und kernig. Auswaschungen und rustikale Materialien prägen die Kollektionen. Die Damen-Looks seien traditionell vielfältiger. Neben Chinos, die es auch für Frauen gibt, seien Kleider die bestimmenden Einzelteile, die dem Outfit Charakter geben. Das dominierende Einzelteil, das Modebewusste als Trendsetter ausweisen würde, gebe es allerdings nicht mehr, sagt Tillmann. Und betont noch einmal: Die individuelle Kombination macht es.

Bei den Farben sieht Tillmann einen Trend zu Rost, Orange und Braun sowie zu Cremetönen. Viele Kleidungsstücke seien mit Pelz verziert. Den entscheidenden Schliff gebe in der kommenden Saison nicht etwa die Tasche oder eine bestimmte Jacke, sondern Modeschmuck, hat Tillmann beobachtet. Ketten und Armbänder verleihen dem Outfit das Besondere - es müsse wirken, aber dafür nicht teuer sein.