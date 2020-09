Neue Jünger der schwarzen Kunst

Biberach (sz) - Eine Verabschiedung ohne Gautschfeier ist in der Druck- und Medienbranche undenkbar. Da die diesjährigen Prüfungen der Industriemeister Druck und Medienfachwirte wegen der Corona-Pandemie verlegt wurden auf Mitte August und Anfang September, wurde auch die eigentlich in der Schützenfestwoche stattfindende in der Öffentlichkeit beliebte Veranstaltung der Biberacher Fachschule auf September verlegt. Besonders geehrt wurden auch dieses Jahr wieder die besten Absolventen des Jahrgangs.

Wegen coronabedingter Vorgaben musste die Feier für die Fachschule der Voll- und Teilzeitkurse im Biberacher „Hauchler“-Studio von Gautschmeister und Klassenlehrer Martin Geng anders geplant werden. Zum einen als interne Schulveranstaltung ohne die ansonsten zahlreich teilnehmende Öffentlichkeit, zum anderen ohne wildes Untertauchen in der Bütt. Stattdessen mussten Gäutschlinge und Packer dieses Jahr Masken tragen.

Im Ergebnis zeigte sich dann dennoch ein stimmiges Konzept: Zuerst kam der Einzug der Absolventen mit individuell gestalteten Halskrägen, die auf die Eigenheiten des jeweiligen Absolventen hinwiesen – noch vor der Sommerpause waren sie von den Grafik-Designern der Privatschule liebevoll gestaltet worden. Es folgte der einstimmige Schwur der „Jünger Gutenbergs“, dass die Sünden während deren Ausbildung der Vergangenheit angehören und in Zukunft ein tugendhaftes Leben als Medienfachleute geführt werden wird.

Nach dem Bad in der Bütt zum äußeren Abwaschen der Laster der Aus- und Weiterbildungszeit folgte das innerliche Reinwaschen mit einem kalten Getränk kniend konsumiert auf krummen Hölzern – eine willkommene Wohltat bei den sommerlichen Temperaturen im Frühherbst.

Zu Jüngern Gutenbergs schließlich wurden sie durch die Überreichung der unterzeichneten Gautschbriefe. Ein besonderes Highlight war das Gautschen und die gedichtete Dankesrede von Rechtsanwalt Heribert Moosmann, der von seinen ehemaligen Fachschülern ehrenhalber gegautscht wurde.

Im Vorfeld wurden in einer Verabschiedung die Leistungen der Absolventen von Schulleiterin Daniela Hauchler gewürdigt. Durch die Verschiebung der IHK-Prüfungen von Mai auf August stand mehr Zeit für die Prüfungsvorbereitung zur Verfügung, die Lehrkräfte unterrichteten zusätzlich während der Schulferien im August und Anfang September, um die Fachschüler zielgenau auf die Prüfungen vorzubereiten. Die Ergebnisse der Biberacher Fachschule Druck und Medien 2020 in Vollzeit waren herausragend, lagen mit einem Durchschnitt von 1,4 so gut wie noch nie und damit weit über dem bundesweiten Mittel.

Im Vollzeitkurs der Fachschule wurde unter allen Medienfachwirten und Industriemeistern Klassenprima Sarah Reichert mit der Traumnote 1,0 ausgezeichnet, Sarah Reichhardt, Julian Hofmann und Dominik Wilhelm erhieltten Belobigungen für ihre sehr guten Leistungen, für besonderes Engagement ausgezeichnet wurden die Klassensprecher Thomas Wetzer und Dominik Wilhelm. Preisträger der Fachschulklasse in Teilzeit bei den Medienfachwirten und Industriemeistern war Matthias Zindath, für besonderes Engagement ausgezeichnet wurden Flynn Bowden und Nicole Oberth.