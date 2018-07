Neue Instrumente erfreut Schüler

Mittelbiberach (sz) - Die Schüler in Mittelbiberach haben mit Freude die neuen Instrumente in Empfang genommen. Etliche der vorhandenen Instrumente zeigten nach vielen Jahren und reger Nutzung starke Gebrauchsspuren oder Beschädigungen. Durch die Unterstützung der Bruno-Frey-Stiftung schaffte die Schule neue Glockenspiele, Xylofone, Rasseln, Cajons und noch einiges mehr an. Inzwischen hat der Schulchor bereits die ersten Auftritte mit den neuen Instrumenten absolviert. Foto: Schule Mittelbiberach