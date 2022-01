Neue Homepage und eigener Schulsong

Nach abgeschlossenem Neu- und Umbau präsentiert sich die Gemeinschaftsschule (GMS) Aldingen nun auch digital noch attraktiver. Rechtzeitig zum Jahresbeginn geht die neugestaltete Homepage online und mit ihr ein Schulsong, der im vergangenen Jahr entstanden ist und ein weiteres identifikationsstiftendes Merkmal dieser neuen Schulart darstelle, so die Pressemitteilung der Schule.

Intensiv sei im vergangenen Jahr von einem Homepage-Team der Schule daran gearbeitet worden, die virtuelle Präsenz der Schule auf die Höhe der Zeit zu bringen und den Besucherinnen und Besuchern nicht nur die äußerlichen Veränderungen zu zeigen, sondern auch inhaltlich die vielfältigen Aspekte des Schullebens abzubilden.

Professionell umgesetzt wurde die inhaltliche Vorarbeit aus der Lehrerschaft sowohl fotografisch als auch vom Webdesign sehr zur Zufriedenheit des ganzen Kollegiums, das diesen Anlass gern gebührend gefeiert hätte. Dies soll nachgeholt werden wie auch das ebenfalls der Pandemielage zum Opfer gefallene Schulfest zur Einweihung im Herbst vergangenen Jahres, wo auch der neue Schulsong Premiere gehabt hätte.

Doch nun ist es immerhin möglich, dieses beeindruckende Projektergebnis am Bildschirm zu erleben.

„Ich bin Einer von uns, du bist Einer von uns, Schule heißt lernen fürs Leben, geben und nehmen…“ – Mit diesen Zeilen beginnt der neue Schulsong der Gemeinschaftsschule Aldingen. Entstanden ist die Idee zu diesem Song während des Lockdowns im Frühjahr 2021.

Musiklehrerin Eva-Maria Sulzmann hat damals nach etwas gesucht, was das ganze Schulteam miteinander verbindet in diesen Zeiten der Distanz, und begann damit, den Text zu verfassen. „Im Schulsong soll sich jeder Schüler und jede Schülerin von Klasse 1 bis Klasse 10 wiederfinden, genau wie alle anderen Mitglieder unserer Schulfamilie“, so Sulzmann. Aus ihrer Feder stammt auch die Melodie.

Im Juli fand schließlich die Studioaufnahme in der Bundesakademie Trossingen statt, die durch großzügige Spenden einiger Bildungspartner der Schule, des Fördervereins und des Musikvereins Aldingen ermöglicht wurde.