Neue Homepage für den Förderverein Krankenhaus Spaichingen

Der Fördervereins Krankenhaus Spaichingen präsentiert sich im Internet komplett neu. Unter der Adresse www.foerderverein-gz-spaichingen.de hat er eine neue Homepage erstellt. Diese ist seit ein paar Tagen frei zugänglich.

Sie stellt den Verein und seine Gesichter vor, seine „Mission und Vision“, berichtet über die Geschichte des Vereins und seines Einsatzes um eine gute medizinische Versorgung der Menschen in der Raumschaft. Die Satzung und ein Aufnahmeantrag sind hinterlegt. Im Archiv sind die bisher verschickten Stellungnahmen und Mitgliederinformationen abrufbar.

Virtueller Rundgang

Zudem werden die derzeit vorhandenen Angebote im „Gesundheitszentrum Spaichingen“ aufgeführt, so der Förderverein in seiner Pressemitteilung, und man kann einen virtueller Rundgang durch das Gebäude machen. Eine Bildergalerie erinnert an die Aktionen des Fördervereins und zeigt das Klinikgebäude aus verschiedenen Perspektiven.

Zum besseren Verständnis der Diskussionsthemen rund um das Spaichinger Krankenhaus erklärt ein Glossar die wichtigsten Begriffe aus dem Veränderungsprozess. Das neue, sehr freundliche Erscheinungsbild orientiert sich am Logo und beschränkt sich auf die Farben Blau und Lindgrün. Aktuelle Stellungnahmen stehen immer gleich auf der Titelseite.

Internetseite soll Informationsportal und Kommunikationsplattform sein

Neue Inhalte sollen in den nächsten Wochen und Monaten weiter die Seiten füllen, so die Mitteilung, und einen noch besseren Einblick in das Gebäude, in den Prozess der Umgestaltung, in die Vorstellungen des FÖVKS dazu, die Aktionen und das Vereinsleben geben. Die Internetseite solle ein Informationsportal und eine Kommunikationsplattform sein. Der Vorstand des Fördervereins Krankenhaus Spaichingen freue sich daher über möglichst viele Rückmeldungen.