Neue Haltegriffe an Ampeln bieten mehr Komfort für Radfahrer

Ravensburg (sz) - Radfahrer bleiben gerne auf ihrem Rad sitzen, während sie bei Rot an Ampeln warten. Dabei stützen sie sich oftmals an Ampelmasten. Oft werden diese dadurch allerdings beschädigt. Doch jetzt dürfen sich Radfahrer in Ravensburg auf komfortable Haltegriffe an Ampelmasten freuen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

In einem ersten Schritt sind von der Stadtverwaltung acht wetterfeste Metallringe montiert worden, weitere sollen folgen. Radler finden die Halteringe jetzt vor allem an stark frequentierten Ampelübergängen, beispielsweise an Kreuzungsbereichen entlang der Meersburger Straße und an der CHG-Arena. Zusätzlich zu den Haltegriffen plant die Stadt noch die Montage von Vorrichtungen zum Abstellen der Füße. Radfahren soll in Ravensburg attraktiver werden. Dazu tragen unterschiedliche Maßnahmen bei. Nicht nur verbesserte Radwege, sondern auch kleinere Maßnahmen, darunter die neuen Haltegriffe.