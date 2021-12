Neue Gesichter im Weingartener Jugendgemeinderat

Jüngst haben die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen wieder ihre Vertreterinnen und Vertreter für den Weingartener Jugendgemeinderat gewählt. Nun stehen die Ergebnisse der Wahlen fest.

Das Weingartener Gremium ist der älteste aktive Jugendgemeinderat in der Bundesrepublik. Die Weingartner Schulen entsenden jedes Jahr neue Mitglieder in den Jugendrat. Die Schülerinnen und Schüler werden auf drei Jahre gewählt und setzen sich während ihrer Amtszeit für die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Klassenkameraden sowie die der Weingartener Jugend ein. Über 300 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen haben am 11. und 18. November ihre Stimmen für einen der insgesamt 25 Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben.

Folgende Schülerinnen und Schüler dürfen sich über ihre Wahl freuen: Fabian Dick, Nicolas Bell und Leo Bäuml (alle Gymnasium); Alissa Bogenrieder, Leon Buchmaier, Isabel Ermandraut und Annabelle Christberger (alle Realschule); Emanuela Padure (Schussentalschule); Lara Toplu (Talschule); Leana Schmid (Bildungszentrum St. Konrad); Patric Schöba (Geschwister-Scholl-Schule).

Die erste Sitzung in neuer Besetzung fand bereits am 24. November digital statt.