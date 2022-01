Neue Geschäftsführung bei Dürr & Feil

Im Heizungs- und Sanitärbetrieb Dürr & Feil in Ellwangen hat es zum Jahreswechsel eine Neubesetzung der Geschäftsleitung gegeben. Die bisherigen Geschäftsführer Paul Ebert und Thomas Müller haben ihre Aufgaben an Christian Tagwerker und Emanuel Rassel übergeben.

Paul Ebert und Thomas Müller haben sich zum Jahresende 2021 aus der Geschäftsführung von Dürr & Feil zurückgezogen, bleiben aber Eigentümer des Unternehmens. Paul Ebert und Thomas Müller führten den Betrieb seit 2005. Sie übernahmen damals die Firma Dürr & Feil an ihrem Standort in Ellwangen mit einem Personalstamm von 16 Beschäftigten. Heute erwirtschaften 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Jahresumsatz von knapp zehn Millionen Euro in den Sparten Privatkunden und Service, Anlagenbau und Industrie.

Paul Ebert wird nach wie vor für Abrechnung und Controlling zuständig sein und sich mittelfristig altersbedingt zurückziehen. Thomas Müller sieht seine Zukunft im Ausbau der hauseigenen Planungssparte. „Ein Großteil unserer Kunden erwartet Konzeption, Planung und Ausführung aus einer Hand“, sagt Müller. „Dies benötigt neue Prozesse und Strukturen.“

Die kaufmännische Geschäftsführung wird Christian Tagwerker übernehmen. Er ist Installateur- und Heizungsbaumeister sowie Betriebswirt des Handwerks. Mit Unterbrechung ist er seit knapp zehn Jahren im Betrieb tätig. Tagwerker leitet die Abteilung Privatkunden und Service und ist für die kontinuierliche Digitalisierung verantwortlich.

Die technische Geschäftsführung übernimmt Emanuel Rassel. Er ist staatlich geprüfter Heizungs-, Klima- und Sanitärtechniker und betreut den Fachbereich Industrie mit komplexer Anlagentechnik, Medienversorgungen und individuellem Rohrleitungsbau.

Mit der bevorstehenden Änderung sieht sich das Unternehmen für die Zukunft außerordentlich gut aufgestellt. „Aus den eigenen Reihen zwei junge und kompetente Geschäftsführer zu entwickeln, die das Unternehmen in unserem Sinne weiterführen, ist für uns ein Glücksfall“, sagen Ebert und Müller. „Unsere Beschäftigten haben damit die Gewissheit, dass sie mit dieser jungen Führungsriege auch weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz haben werden.“