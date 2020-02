Neue Genehmigungfür Alte Ziegelei

2016 hat das Unternehmen Koch Silotransporte GmbH aus Ratshausen die Alte Ziegelei in Villingen als Rohstofflager gekauft. Nun ging ein Antrag auf eine Erweiterung der bestehenden Genehmigung beim Landratsamt ein – der voraussichtlich auch genehmigt wird.

Im Mai 2016 erteilte das Landratsamt eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für nicht gefährliche Abfälle an die Firma Koch für die Alte Ziegelei. Seither dient sie als Umschlagslager für Gießereisand. Der Plan für 2020 ist es, die bestehende Genehmigung auf kommunalen Klärschlamm mit 60 bis 70 Prozent Wassergehalt zu erweitern, ebenso soll ein anderer Stoff, das KSP-Glas, gelagert werden. Für beides ist es nur ein Zwischenlager, im Endeffekt dienen die Stoffe als Brennmaterial in Zement- und Kraftwerken. Nach Angaben von Andreas Koch habe das Material in etwa einen Brennwert wie Braunkohle, gelagert sei es nur schwer entflammbar.

Das Zwischenlager wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben notwendig. Wurde bis jetzt der Klärschlamm auch landwirtschaftlich verwertet, so soll dies mittelfristig verboten werden. Weiterhin gibt es saisonale Schwankungen beim Anfall von Klärschlamm. Maximal können 3000 Tonnen Klärschlamm gelagert werden, die Umschlagmenge liegt bei 10 000 Tonnen im Jahr.

Der zweite Stoff, das Kera mik-Stein-Porzellan-Glas (KSP), stammt aus Glas, das vorher in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wurde, wie Gurken- und Marmeladegläser oder auch Bierflaschen. Die Unternehmen recyceln es aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr, momentan findet die Lagerung im Freien, auf befestigtem Untergrund statt. Hier liegt die maximale Lagermenge bei 1000 Tonnen, die Umschlagmenge bei 3000 Tonnen im Jahr. Für beide Stoffe bedeutet dies zusammengenommen im Jahresdurchschnitt zwei Transporte pro Tag.

Auf der anderen Seite müssen die Verwerter wie Zementwerke jährlich ihre Öfen für mehrere Wochen abstellen und eine Revision durchführen. Langfristig gesehen fallen auch die Kohlekraftwerke als zusätzlicher Abnehmer des Brennmaterials aus. Es benötigt nach Angaben des Unternehmens Lagerkapazität, die als Zwischenpuffer genutzt werden kann.

Das Unternehmen Koch führt verschiedene Gründe an, warum man das bestehende Zwischenlager in Villingen auswählte: Da wäre die vorhandene Genehmigung für nicht gefährliche Abfälle, die Nähe zu den Produzenten und zu den Verwertern, die gute verkehrstechnische Anbindung, die Lagerung in einer geschlossenen Halle, dadurch auch die reduzierte Lärmerzeugung.

Nach Angaben des ersten Landesbeamten Joachim Gwinner im Landratsamt hat das Unternehmen alle geforderten Gutachten bezüglich Lärm, Geruch und Bodendurchlässigkeit vorgelegt.