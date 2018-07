Neue Ganztagesklassen kommen

Der Bildungs- und Finanzausschuss des Kreistags hat der Einrichtung von zwei Ganztagesklassen an der Justus-von-Liebig-Schule Aalen, von drei Ganztagesklassen am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen sowie von je einer Ganztagesklasse an der Gewerblichen Schule und an der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) und im Berufseinstiegsjahr (BEJ) ab dem Schuljahr 2011/2012 zugestimmt. Am Ellwanger Kreisberufsschulzentrum wird es zudem einen Modellversuch mit zwei Ganztagesklassen im Berufskolleg I geben. Die neuen Ganztagesklassen ersetzen schon bisherige Angebote zur Ganztagesförderung an den Beruflichen Schulen, bei denen die finanzielle Förderung aus verschiedenen anderen Landesprojekten ausläuft. Die Ganztagesklassen sehen einen verpflichtenden Unterricht sowie zusätzliche Maßnahmen wie Stütz- und Förderangebote oder Hausaufgabenbetreuung vor. Die Räumlichkeiten, so die Kreisverwaltung, stünden hierfür zur Verfügung. Lediglich an den Kapazitäten der Cafeteria am Gmünder Berufsschulzentrum kamen im Ausschuss Zweifel auf.