Neue Filme zu künstlerischen Mahnmalen am Rande der Schwäbischen Alb

In den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und dem Zollernalbkreis entstanden drei Kurzfilme zu Mahnmalen in der Region. Sie beschäftigen sich mit von drei Künstlern geschaffenen Mahnmalen, die an Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Mit dabei ist auch das Spaichinger Mahnmal. Die Filme sind auf YouTube im Kanal der Regio Kunstwege zu sehen und auch über die Seite kunstweg.eu zugänglich.

„Das Projekt ist eine beispielhafte Kooperation der drei Landkreise im Rahmen der regionalen Kunstwege“, so Manfred Sailer, Vorsitzender des Trägervereins Bodensee Kulturraum e.V. „Gerade im Raum zwischen der Schwäbischen Alb und dem Schwarzwald gibt es laut Sailer „herausragende Kunstwerke, die sich mit den menschenverachtenden Taten in der NS-Zeit auseinandersetzen.“ Kurator der Videoreihe, die unter dem Motto „Gegen das Vergessen – Gedenk- und Mahnmale“ steht, ist Gunar Seitz. Er und seine Partnerin Ragnhild Becker entwarfen gemeinsam mit den Kreisarchiven der beteiligten Landkreise die Konzeption zu dieser Reihe. Bei allen vorgestellten Gedenkorten spiele die Kunst eine besondere Rolle, sagt Seitz. Drei Künstler gestalteten an drei Gedenk-orten Mahnmale. „Alle drei Künstler verdichteten das schreckliche Geschehen künstlerisch und setzen hiermit unübersehbare Zeichen gegen Gewalt und Zerstörung.“

In der Stadt Spaichingen schuf 1963 der Tuttlinger Künstler Roland Martin das „Mahnmal am Massengrab für die Opfer des KZ Spaichingen“. Dieses Denkmal ist für Kreisarchivar Hans-Joachim Schuster „ein überaus bedeutendes und gelungenes Kunstwerk am richtigen Platz. Es erinnert an die über 100 Menschen, die zwischen September 1944 und April 1945 hier umkamen.“. Inhaltlich verantwortlich für den Film zu diesem Denkmal sind die Mitarbeiter des Kreisarchivs Tuttlingen, Roland Heinisch und Nils Bambusch. Der mittlerweile 94-jährige Künstler Roland Martin beschreibt sein sieben Meter hohes Kunstwerk mit den Worten: „Die Rohre bilden zahlreiche, dicht ineinander verflochtene Kreuze. Sie erzeugen den Eindruck von Stacheldraht oder auch von einer Dornenkrone.“

Im Landkreis Rottweil wird das 2007 entstandene „Buch der Erinnerung“ des Bildhauers Jürgen Knubben vorgestellt. Kreisarchivar Bernhard Rüth beschreibt im Film die geschichtlichen Hintergründe des Mahnmals, das gut sichtbar unmittelbar am Neckartal-Radweg errichtet ist.

Die zu einem großen Teil auf dem Gebiet der Stadt Schömberg liegende „Gedenkstätte Eckerwald“ wird im dritten Film beschrieben. Hier zeigt Kreisarchivar Andreas Zekorn vom Zollernalbkreis die Dimension eines gigantischen Projektes der NS-Zeit auf. Gleich zwei überlebensgroße Figuren des mittlerweile verstorbenen Rottweiler Künstlers Siegfried Haas befinden sich auf dem weitläufigen Gelände der Gedenkstätte.

Die Initiative Eckerwald wird im Film von deren 1. Vorsitzenden Brigitta Marquart-Schad vorgestellt. Sie zeigt die ehrenamtlichen Aktivitäten zur Erhaltung und Bewahrung der Gedenkstätte und die internationale Betätigung des Vereins auf, wobei die Zusammenarbeit insbesondere mit der jüngeren Generation eine zentrale Rolle spielt. Sie sagt: „Unterschiedlichste Projekte wie Arbeitseinsätze, Theateraufführungen und Kunstprojekte sensibilisieren Jugendliche gegen Vergessen und Verleugnen.“ Erstellt wurden alle drei Filme von der Medienagentur Blum aus Niedereschach.