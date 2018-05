Neue Fahrradboxen an der Inselhalle sind eröffnet

Ab sofort können Lindauer und Gäste ihre Fahrräder auf der Insel sicher verstauen: Die neuen Fahrradboxen am Inselhallen-Parkhaus sind eröffnet. Zwei Euro kosten die abschließbaren Boxen für einen Tag, in sechs von ihnen kann man dafür sogar den Akku seines Elektrofahrrads aufladen.

Insgesamt stehen am Inselhallenparkhaus 28 Fahrradgaragen. Wie einfach es ist, sein Fahrrad auch in die oben gelegenen Boxen zu befördern, demonstrierte Michael Stiefenhofer, Leiter der Straßenverkehrsbehörde, höchstpersönlich: Er hob sein schweres E-Bike in die Metallschiene und beförderte es dann mit etwas Schwung in die Garage. „Es geht wirklich ganz einfach“, sagte er.

Das Bezahlsystem der neuen Fahrradboxen funktioniert wie ein Parkscheinautomat. Gegen die Bezahlung von zwei Euro lässt sich die gewünschte Fahrradgarage öffnen und Radler können ihr Fahrrad hinein stellen. Als Quittung gibt es eine Art Parkschein, mit der die Box später wieder geöffnet werden kann.