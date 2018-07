Hamburg (dpa/tmn) - Grimaldi Lines startet eine neue Fährverbindung von Civitavecchia bei Rom nach Malta. Urlauber könnten ab dem 28. Mai einmal pro Woche auf die Mittelmeerinsel übersetzen, erklärt die italienische Reederei in Hamburg.

Es gibt eine neue Fährverbindung zwischen Rom und Malta. Die Fracht- und Passagierfähre „Catania“ startet jeden Samstag um 22.30 Uhr in Civitavecchia und kommt am Montag um 7.00 Uhr in Malta an. Zurück geht es jeweils montags um 13.00 Uhr, Italien wird am Dienstag um 17.00 Uhr erreicht.