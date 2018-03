Wir sind umgezogen! Und wie bei so einem Umzug üblich, erlangen wir dadurch ein großes Stück mehr Selbstständigkeit, mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Verantwortung. Seit Mittwoch gibt es eine neue, eigene Facebook-Seite für den Alb-Donau-Kreis, auf der wir die wichtigsten Neuigkeiten, Themen und Impressionen aus der Region veröffentlichen, sie trägt den Namen „Schwäbische Alb-Donau“. Zuvor hatten wir mit den Kollegen aus dem Kreis Biberach eine gemeinsame Seite.

Was bei Ihnen vor Ort im Alb-Donau-Kreis und rund um Ulm passiert, erreicht Sie durch die neue Seite „Schwäbische Alb-Donau“ jetzt noch besser. Wir wollen die Möglichkeiten von Facebook auch nutzen, um mit Ihnen über die Region sowie ihre Themen zu sprechen. Denn das Tolle an Facebook: Man kann Beiträge, Fotos und Videos liken, kommentieren und teilen. Über Facebook können Sie aber beispielsweise auch bei wichtigen Ereignissen „live“ dabei sein, so wie wir es zum Beispiel beim Fasnetsumzug in Westerheim schon gemacht haben.

Folgen Sie uns auf „Schwäbische Alb-Donau“! Wir würden uns freuen, wenn viele mit uns umziehen.

Und übrigens: Aktuelle Nachrichten aufs Smartphone erhalten Sie natürlich auch weiterhin über den SZ-WhatsApp-Kanal „Alb-Donau“. Wie das geht? Speichern Sie sich die Nummer 0157 9236 2120 als Kontakt in Ihr Smartphone ein und schicken Sie an diesen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit „Start“.