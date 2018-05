Neue Dirigentin ist „ein Vulkan “

Mit der 32-jährigen Mirjam Scheider aus Gaildorf als neuer Dirigentin hat der Oratorienchor seit Februar eine würdige Nachfolgerin für Professor Willibald Bezler. Der Ellwanger Kirchenmusikdirektor leitete den Chor über 50 Jahre und gab am 25. November 2017 sein letztes Konzert als Dirigent. Am 15. April starb Bezler überraschend mit 75 Jahren.

Es ist Donnerstagabend. Der Oratorienchor probt im Festsaal der Marienpflege das Lauda Sion von Felix Mendelssohn Bartholdy. Denn am 20. Oktober gibt der Chor in der evangelischen Stadtkirche in Ellwangen ein Konzert, gemeinsam mit dem Ensemble musica viva Stuttgart und Gesangssolisten.

Mirjam Scheider sitzt am Flügel, vor ihr die rund 60 Sängerinnen und Sänger im Halbkreis. Die 32-Jährige legt großen Wert auf Chorklang, auf chorische Stimmbildung, auf Intonation und auf das Legato singen. „Sie singen extrem lange Vokale!“, wird sie konkret und fordert den Chor auf, die Konsonanten dagegen immer schnell zu machen. „Ich bin gespannt, was ich höre.“

„Wie so ein Vögelchen“

Es wird nach Stimmen geprobt. Zwischendurch lobt sie die Altistinnen und Sopranistinnen („Der Einsatz war jetzt astrein“), blickt auf die Tenöre und Bässe und ruft ihnen zu: „Männer! Die singen schön! Gleich sind auch Sie dran.“ Den Tenören gibt Mirjam Scheider den Tipp, die Konsonanten weiter vorne zu sprechen: „Wie so ein Vögelchen. Sie denken an die verrückten Vögel in Gaildorf, die morgens zwitschern!“

Mirjam Scheider ist ein Glücksfall für den Oratorienchor. „Ein Vulkan“, drückt es der 80-jährige Bass und ehemalige SPD-Stadtrat Hans Rieger aus: „Ein Maschinengewehr in der Sprechtechnik. Ich bin begeistert ob ihrer Vitalität.“ Andreas Druwe lobt die Dirigentin, weil sie in die Proben richtig Pfeffer reinbringe. Mirjam Scheider sei phänomenal, sagt der Ellwanger Rechtsanwalt: „Die hat eine so tolle Stimme. Am Anfang habe ich gedacht, die singt wie Cecilia Bartoli. Aber sie hat eine viel angenehmere Stimme.“

Der Chor ist begeistert

Der ganze Chor ist von der Neuen begeistert. „Das ist eine ganz tolle Dirigentin“, meint Albert Wekemann, mit seinen 81 Jahren der älteste Sänger des Oratorienchores. Und in Erinnerung an Willibald Bezler fügt der langjährige Vorsitzende des Chores hinzu: „Eine würdige Nachfolgerin, würde ich sagen.“ Im Oratorienchor singt übrigens auch eine ganze Familie: Anita und Ulrich Rudolf aus Stödtlen mit ihren Töchtern Viola (16) und Marlene (15), beides Schülerinnen am Peutinger-Gymnasium.

Mirjam Scheider, seit April 2017 Bezirkskantorin der evangelischen Stadtkirche und des Kirchenbezirks in Gaildorf, hatte sich auf eine überregionale Stellenausschreibung des Oratorienchores beworben. Von den insgesamt sieben Bewerbungen im März 2017 wurden drei Frauen und zwei Männer zu Proben eingeladen. Willibald Bezler hatte die zu dirigierenden Stücke ausgesucht. „Uns war es wichtig, dass es ein Beschnuppern gibt“, blickt geschäftsführender Vorstand Veronika Spang zurück. „Unser Votum fiel einstimmig auf Frau Scheider“, verrät sie im Namen von Vorstand und Beirat.

Menschlicher Sonnenschein

„Man hat Fachlichkeit und eine klare Linie gespürt“, sagt Schriftführerin Erika Hönig. Scheider, übrigens eine Schülerin von Bezler, sei sehr offen, ein menschlicher Sonnenschein. Unter den Bewerbungen sei übrigens keine einzige aus dem Ostalbkreis gewesen.

„Ich bin eine rheinische Frohnatur“, verrät die ledige Mirjam Scheider, die in Backnang geboren wurde und in Gaildorf wohnt: „Meine ganze Familie kommt aus der Eifel.“ Nach ihrer Kündigung als Bezirkskantorin wird sie ab Juli als Assistentin und Projektmanagerin bei acht Arztpraxen in Stuttgart arbeiten.