Neue DHL Packstation in Tuttlingen

Tuttlingen (sz) - Eine weitere DHL Packstation in Tuttlingen hat DHL in Betrieb genommen. Der neue Standort befindet sich auf Netto-Areal. Die neue Packstation befindet sich in der Bahnhofstraße 1 und ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich, teilt das Logistik-Unternehmen mit. Viele Kunden haben jetzt kürzere Wege zu ihren Päckchen und Paketen. Und so funktioniert’s: Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstations-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die unter www.dhl.de/packstation-kompakt heruntergeladen werden kann. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Weitere Informationen sowie ein Video zur Anwendung der App-gesteuerten Packstation finden Interessierte unter www.dhl.de/packstation-kompakt. Foto: Sonja Beyland