Neue Dauerausstellung im Archäologischen Park Cambodunum

Der Archäologische Park Cambodunum feiert ein ganzes Wochenende lang. Anlass ist die Eröffnung der neuen Dauerausstellung „Um Gottes Willen: Die Tempel von Cambodunum – neu entdeckt“, die am 14. Mai beginnt. Sie gibt Einblicke in die Glaubenswelt von rund 2.000 Jahren und zeigt auf, wie die Archäologie aus Funden Erkenntnisse gewinnt. In fünf Ausstellungsbereichen lernen die Besucherinnen und Besucher den Tempelbezirk kennen – von den archäologischen Ausgrabungen, über die Tempel und heiligen Orte, bis zu den Göttern und Ritualen im antiken Cambodunum. Das ist möglich bei freiem Eintritt und kostenlosen Führungen und Workshops am 14. und 15. Mai von 10 bis 17 Uhr.