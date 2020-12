Neue Bücherei an der Birkendorf-Grundschule hat geöffnet

Die Grundschüler an der Birkendorf-Grundschule können sich freuen: Sie haben nun eine eigene Bücherei. Das Projekt ist eine Kooperation mit der Stadtbücherei Biberach, der Bildungsregion des Landkreises, der Stiftung Lesen und der Sprachheilschule. Die Bücherei hat seit Kurzem geöffnet.

„Leider können wir noch nicht alle Angebote machen, die wir geplant haben. Aber wir sind sehr froh, dass wir im kleinen Rahmen starten konnten“, heißt es vonseiten der Schulleitung. Schon 2018 gab es erste Kontakte mit der Stadtbücherei Biberach, die der Birkendorf-Grundschule konzeptionell und mit Rat und Tat zur Seite stand. Vorüberlegungen wurden angestellt, Ziele definiert und letztendlich im Frühjahr 2019 die ersten Anträge gestellt.

Ohne die außerschulischen Partner wäre dieses Projekt so schnell nicht möglich gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. 4000 Euro Zuschuss gab es von der Bildungsregion des Landkreises Biberach. Auch der Antrag bei Stiftung Lesen, gefördert über das Bundesministerium für Bildung und Forschung, wurde genehmigt und zahlreiche Päckchen mit vielen nützlichen Dingen rund ums Lesen erreichten die Schule. Da gab es neben vielen Bücherpaketen auch Comics, Sitzkissen, Spiele, Bastelmaterialien und vieles mehr.

Im Moment besuchen die Klassen einmal pro Woche die Bücherei. Die langjährige Lesepatin Sigrid Schraivogel betreut die Ausleihe am Vormittag. Zusätzlich besteht noch einmal in der Woche am Nachmittag die Möglichkeit, Bücher auszuleihen.

Sobald sich das Infektionsgeschehen rund um die Corona-Pandemie gelegt habe, werde die Bücherei an einem zweiten Nachmittag geöffnet werden, und zwar auch für Kinder, die im Einzugsgebiet wohnen, aber nicht in die Birkendorf-Grundschule gehen. Außerdem sind weitere Aktionen rund ums Lesen geplant, an denen die Kinder freiwillig teilnehmen können. Dann wird auch die Sprachheilschule Biberach die Schülerbücherei mitbenutzen.